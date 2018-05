A pocas semanas para el inicio de la participación de Argentina en Rusia 2018 , los hinchas de la Albiceleste han sido 'tocados' por un emotivo spot en el que el protagonista es el excampeón mundial Oscar Ruggeri.

En dicho video, el ahora comentarista deportivo se enfrenta a miles de hinchas argentinos de cuatro tribunas llenas para escuchar sus reclamos, los cuales van desde "A veces parece que no quieren venir" hasta "Tres finales perdimos".

Sin embargo, en tono conciliador, el popular 'Cabezón' los invita a no dejar de alentar y parar las burlas con los memes. En el momento de mayor emotividad, Ruggeri le pide a los hinchas de Argentina no romper un nuevo contrato.

"Ya rompimos muchos contratos, no lo hagamos con este. Leámoslo juntos. Señores, yo dejo todo y me voy a ver a Argentina. Porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar, que quieren salir campeones, que nos llevan adentro como los llevo yo", expresa el exjugador argentino.

Argentina compone el grupo D del Mundial Rusia 2018 con Islandia, Croacia y Nigeria. El debut de la Albiceleste está programado para el 16 de junio en el Otkrytie Arena de Moscú.