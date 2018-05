El Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino realizó hoy una protesta a las puertas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) contra la celebración del partido amistoso entre Argentina e Israel que se jugará el 9 de junio en Jerusalén con miras al Mundial Rusia 2018 , y pidieron que la 'Albiceleste' "no se manche".



"Apelamos al sentido común de la AFA, de los futbolistas y de su capitán, Lionel Messi, que tengan la decencia de no ser cómplices del Apartheid israelí", dijo a Efe uno de los miembros del Comité, Pablo Marzano, durante la manifestación frente a las puertas de la AFA.



En un escrito que esa agrupación de organizaciones propalestinas entregó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, le expresaron su "repudio" a ese encuentro y le piden que "no permita que la Albiceleste se manche".



El combinado dirigido por Jorge Sampaoli disputará en Jerusalén el último encuentro de preparación antes de viajar de manera definitiva a Rusia para la disputa del Mundial, en el que debutarán el 16 de junio ante Islandia.



Los manifestantes, un grupo de 50 personas, reclamaron a la AFA que a través del deporte no contribuya a "blanquear" la actual actuación bélica israelí contra Palestina, así como gritaron cánticos contra Tapia y el Estado de Israel y por la "libertad" de Palestina.



Según datos de la ONU, 76 palestinos -incluidos once niños- han muerto durante el último mes a manos de las fuerzas israelíes, principalmente durante las manifestaciones en la frontera de Gaza.



El enviado de Naciones Unidas para Oriente Medio, Nikolay Mladenov, dijo ayer en la sede de la ONU que la reciente violencia en la frontera entre Gaza e Israel es un recordatorio de que la franja está "al borde del colapso" y de que sus habitantes están cada vez más "desesperados" tras más de una década bajo el control de Hamás y de bloqueo israelí.



Para Marzano, el partido amistoso "se podía haber evitado" y consideró que, con él, "Argentina accede a ser socio de las políticas sionistas de exterminio y genocidio hacia el pueblo palestino".



En la misiva a Tapia y durante la protesta en Buenos Aires, recordaron que, durante los últimos años, el ejército israelí ha matado, además de a población civil de Gaza, a futbolistas palestinos.



Fuente: EFE