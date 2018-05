El delantero argentino Sergio Agüero se congratuló este jueves por el resultado de su reciente operación de rodilla que le permitirá estar a punto para el Mundial de Rusia-2018 .



"Después de cinco años la rodilla la siento como nueva. Siempre tuve problemas y sobrecargas en la zona, y ahora me siento diferente. Hoy la puedo flexionar y es un alivio", dijo este jueves el goleador histórico del Manchester City inglés en una entrevista con el canal argentino TyC.



Aseguró que la artroscopia en la rodilla a la que se sometió el 17 de abril pasado "fue lo más conveniente. Si no me operaba me podría haber perdido el Mundial ", sostuvo.



Agüero , de 29 años, realizó este jueves trabajo de campo junto a Javier Mascherano, Manuel Lanzini, Nicolás Tagliafico y Eduardo Salvio, a las órdentes del DT de la selección albiceleste, Jorge Sampaoli, en el predio de Ezeiza (sur), informó la Asociación de Fútbol Argentina (AFA).



El 'Kun' , uno los convocados en la primera lista de Sampaoli, confía en que integrará la nómina definitiva de los 23 que irán a la Copa del Mundo que difundirá el lunes próximo el entrenador.



"Sampaoli nunca me confirmó que iba a ser el 9 titular, pero sí que iba a contar conmigo", admitió Agüero y agregó que "llego más fresco que varios y me estoy preparando para llegar de la mejor manera y que sea mi mejor Mundial ", dijo.



Sobre la operación de rodilla, contó que "duró nada, 12 minutos".