Hace más de 10 años, Cristian Bogado y Marcos Rojo se conocieron en tierras argentinas , cuando ambos militaban en Estudiantes de la Plata. El ‘Torito’ era un delantero en camino a la consolidación. Mientras que el lateral de Manchester United era un proyecto del fútbol ‘gaucho’.

Con el pasar del tiempo, Cristian Bogado y Marcos Rojo consolidaron una gran amistad. Pero, hoy, sus realidades son distintas. El primero es un futbolista con recorrido sudamericano. Mientras que el segundo se convirtió en el héroe de Argentina en el Mundial Rusia 2018, tras marcarle un gol agónico a Nigeria.

“Con él (Rojo) tengo una historia muy bonita, porque cuando a mí me transfieren a Estudiantes de La Plata con 20 años, él tenía 16, y como yo ya tenía una buena plata me compré una camioneta y le empecé a agarrar cariño, lo pasaba siempre a buscar a su casa”, dijo Cristian Bogado al programa ‘Nexo’, de ESPN Chile .

Luego de su paso por Unión Comercio. Cristian Bogado fichó por Audax Italiano. El ‘Torito’, con 31 años encima, regresó a tierras chilenas después de tres años.

“Un día le escribí a Marcos Rojo por Instagram, pensé que no me iba a hacer caso porque ya estaba en Manchester, pero me respondió que nunca se olvida de las personas que le desearon lo mejor en un momento donde él no era nada, incluso me ofreció ir a visitarlo a Inglaterra”, contó el exjugador de Unión Comercio.

