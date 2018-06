Cada quien tendrá su propia historia que contar sobre dónde y cómo vivió el gol de Marcos Rojo para la clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial Rusia 2018 . Pero hasta el momento, la de este hincha en el estadio de Krestovski de San Petersburgo es la que ha convertido en viral en redes sociales.

El aficionado ya no podía más con la tensión y los nervios y se volcó a las escaleras del recinto a vivir los últimos minutos del duelo ante Nigeria. De inmediato apareció una agente de seguridad para indicarle que no podía estar ahí. Se lo pidió una, dos y hasta tres veces, pero al hincha albiceleste solo le importaba lo que pasaba en el gramado.



Cuando la acomodadora se disponía a llamarle la atención una vez más, ocurrió lo inesperado: centro de Mercado y gol de volea de Rojo . El aficionado estalló de alegría y abrazó a la persona que tenía más cerca: la agente de seguridad. La mujer, atónita, se retiró del lugar, casi entre risas, pero comprendiendo lo que acababa de ocurrir.



Mientras tanto, el fanático continuó celebrando, descontrolado y con el alma que no le cabía más en el pecho, pues con ese tanto Argentina lograba su agónico pase a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.