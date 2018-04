El ‘Kun’ preocupa a Sampaoli y a toda la Argentina. No lo pudieron usar por una lesión en los últimos amistosos de la fecha FIFA y ahora una nueva lesión haría que llegue con las ‘justas’ para el inicio del Mundial de Rusia 2018. El delantero argentino confirmó en su cuenta de Twitter inicia su proceso de recuperación para volver a las canchas, aunque – según Homero de Agostino – el atacante no llegará en óptimas condiciones físicas.



“La anatomía es la anatomía, la lesión es la lesión y la naturaleza es la naturaleza. Puede intentarlo, pero creo que no llegue al 100%. Lo más importante es saber qué tenía. Los médicos habrían intentado resolverlo de un modo conservador y no quirúrgico, pero no lo han logrado. Una artroscopia que se hace cuando viejas lesiones. Una artroscopia a 60 días del Mundial”, es preocupante, dijo el histórico médico de la AFA.



El delantero del Manchester City, Sergio "Kun" Agüero, se sometió a una operación de rodilla y enfrenta ahora a una carrera contra el tiempo para estar a punto para defender la camiseta de Argentina en el Mundial de Rusia.



El goleador de 29 años no ha sido titular en un partido de su equipo desde el 4 de marzo, cuando el City ganó por 1-0 al Chelsea en la Liga Premier.



Su última aparición fue desde el banquillo frente al Liverpool en el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones.



"Recuperándome de una artroscopia en la rodilla. Y con toda la fuerza para volver pronto y mejor a las canchas", escribió Agüero en su cuenta de Twitter el martes.