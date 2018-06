El delantero croata Mario Mandzukic afronta con optimismo el partido ante Argentina, de la segunda jornada del Mundial Rusia 2018, y asegura que la bicampeona mundial y su estrella, Lionel Messi , son rivales como otro cualquiera.



"Sobre el terreno no conozco a nadie. Se trata de adversarios que quieren superarme, no es nada raro. Ellos quieren superarme y yo no les permito que lo logren. Eso es todo. Lo mismo vale para Messi que para cualquier otro", comentó el jugador de la Juventus al diario deportivo Sportske novosti, de Zagreb



"¿Argentina? Tenemos nuestro juego y creemos en nosotros", respondió sobre cómo ve el encuentro ante la albiceleste.



Mandzukic no le tomó mayor importancia al hecho de enfrentar a Messi y Argentina. Mandzukic no le tomó mayor importancia al hecho de enfrentar a Messi y Argentina.

En relación a la victoria por 2-0 ante Nigeria en su primer partido en el Mundial, que ha puesto a Croacia como primera del grupo D, el delantero dijo que esa ventaja no disminuye la seriedad con la que su equipo afronta el partido de Argentina.



"Psicológicamente, es importante lo que hemos logrado, tres puntos valiosos en nuestra cartera, pero está claro que vamos a enfrentar los dos partidos que nos quedan con igual seriedad", aseguró.



Mandzukic es optimista respecto a los resultados de su selección en este Mundial. "Si todos seguimos creyendo en un buen resultado y lo damos todo en el terreno, como hicimos con Nigeria, entonces también nos va a acompañar la suerte, que es muy importante en el fútbol. Creo, y estoy seguro de que también mis compañeros lo creen, que vamos a tener éxito", declaró el atacante.