" Lionel Messi es un jugador increíble, pero él no puede hacer todo solo. En el fútbol hay que tener ayuda. Aunque él es grande, grande, no puede hacer todo solo". Así de claro y contundente fue Luka Modric para analizar la actuación del crack luego de la goleada que le propinó Croacia a Argentina en el Mundial Rusia 2018 .

Luka Modric , centrocampista de la selección croata nombrado por la FIFA el mejor jugador del partido que su equipo ganó 0-3 a Argentina, afirmó en rueda de prensa que el encuentro se puso a favor de su equipo después del error de Willy Caballero.



"Fue nuestro juego colectivo lo que marcó la diferencia, en particular la segunda mitad. Ahí tuvimos la posesión del balón. En la primera parte, cuando Argentina tenía el balón, pudimos limitar que Messi recibiera. Es el jugador más peligroso. Pero luego todo se abrió en la segunda parte después del error de Caballero" , dijo.



Ahora, según aseguró Luka Modric, Croacia tiene que pensar en el partido siguiente contra Islandia y no lanzar las campanas al vuelo para llegar lejos en el Mundial.



"No tenemos que adelantarnos a los acontecimientos. Esto nos va a dar más confianza de cara a los partidos futuros. Esperamos hacer grandes cosas y las merecemos. Hay que evitar la euforia, hay que tener los pies en la tierra y tenemos que centrarnos en el partido siguiente. Podemos hacer más" , señaló.



"Nuestra hoy victoria puede parecer fácil, pero no lo fue. Hemos merecido ganar, pero no fue tan fácil como pareció. El primer gol salió por el error de su portero y nos dio ánimos. Jugamos un partido perfecto y hay que jugar así para jugar contra un equipo grande. Tuvimos oportunidades en la segunda parte y marcamos tres veces" , apuntó.

