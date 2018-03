No estuvo ante Italia, pero hará todo lo posible para jugar algunos minutos ante España. Puede que no sea titular al mando de Sampaoli, aunque sí podría hacerlo desde el banco de suplentes. Cargado a nivel muscular, el atacante del Barcelona optó no estar en el primer amistoso ante la ‘Azzurra’. Sin embargo, ahora Lionel Messi parece estar recuperado, por lo que los aficionados del fútbol podrán verlo este martes ante ‘La Furia Roja’ en el Wanda Metropolitano, válido por la segunda fecha de los amistosos de la FIFA.



“Mi idea es jugar contra España. Me sentí bien y quiero jugar”, indicó Messi en una entrevista exclusiva para FOX Sports desde Madrid. Leo prefirió no arriesgar contra Italia al no ser un duelo en donde tendrían que ver puntos en juego, por lo que tres días después habrían sido suficientes para su recuperación física y así garantizar su presencia ante España.



Conoce un poco más de Lionel Messi, estrella del Barcelona. (Video: Fernando Falco)

Aunque recupera a Messi, Sampaoli no podrá contar con Sergio Agüero, que ya no estuvo ante Italia, ni con Ángel Di Maria, que dejó la selección argentina tras sufrir una " mialgia en la cara posterior del muslo derecho" en el partido contra Italia.



La 'Albiceleste', que sufrió para clasificarse para el Mundial de Rusia, se enfrentará a una 'Furia Roja', a la que se midió por última vez en Buenos Aires en septiembre de 2010 en otro amistoso.



Entonces, Argentina se impuso 4-1 a una 'Roja' recién coronada campeona del mundo en Sudáfrica todavía a las órdenes de Vicente del Bosque.



Ocho años después, al césped del Metropolitano saltará una España renovada a los mandos de Julen Lopetegui, que no conoce la derrota en los 17 partidos que lleva al frente la selección.