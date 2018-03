Messi no tiene reemplazante en la actual nómina de Sampaoli. Solo Paulo Dybala puede hacerse, pero el técnico rosarino decidió no llamarlo por razones estrictamente futbolísticas. El delantero de la Juventus no funcionó en el sistema táctico del ‘Hombrecito’ cuando fue llamado para las Eliminatorias, por lo que para esta doble jornada de amistosos FIFA, el entrenador y su comando técnico prefirieron llamar otros jugadores. Sin embargo, ahora que Leo ha quedado descartado, esta es la opción que se baraja en tienda ‘Albiceleste’.



De acuerdo a medios argentinos, Sampaoli optaría por un volante más en su línea frente a España en el Wanda Metropolitano. ¿Los jugadores a entrar en la alineación titular? Pablo Pérez o Lucas Biglia. Argentina usaría otro pivote que acompañaría a Mascherano para así impedir la avanzada de la ‘Furia Roja’ en uno de los choques más importantes de este martes.



De este modo, Argentina alinearía con Romero; Bustos, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Biglia (Pablo Pérez), Mascherano, Meza, Banega, Lo Celso, Pavón; Higuaín.



Leo Messi queda fuera del equipo titular por segundo partido consecutivo. El capitán del conjunto celeste y blanco no jugó por precaución el amistoso que el pasado viernes la selección argentina disputó en Manchester ante el cuadro italiano.



El atacante barcelonista arrastra molestias en los isquiotibiales y el aductor derecho. Sampaoli reconoció ante los medios de comunicación que no arriesgaría con él si existe riesgo de lesión.