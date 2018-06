El empate entre Argentina e Islandia (1-1) no lo gustó a nadie en la 'tierra del tango' y muchos menos al periodista Martín Liberman de Fox Sports , quien no perdonó nada y habló fuerte sobre el mal rendimiento del equipo de Jorge Sampaoli en su debut en el Mundial Rusia 2018 .

“Para mí hubo puntos muy flacos. Están esperando que le caiga a Messi , pero no lo voy a hacer. Si había una inspiración o si pensábamos a creer que el equipo podía revertir lo que estaba pasando, era porque el asumía el rol protagónico a pesar de no jugar para nada bien”, así empezó Liberman su extensa crítica.

¿Por qué Messi?El '10' falló un penal

Nada con 'Lio'

La actuación de Lionel Messi no lo dejó satisfecho por nada.Junto al arquero Willy Caballero fueron los primeros de su lista. "Él (Messi) intentaba y después del penal, se encaprichó con patear y patear y a veces la jugada era para otra cosa. Me sorprendió la poca seguridad del arquero (Caballero), para mí lo hizo todo mal”, agregó.

“Su mayor virtud dicen que son los pies, pero hoy no la demostró. Salvio jugó ahí porque el técnico se lo pidió. No me gustó Rojo. Fazio estaba muy mal. Creo que pasó el momento de Biglia, creo que no es el mejor momento para él”, pegó con todo.

Solo adelanto lo siguiente: mano dura en el próximo partido. No puede temblarle el pulso a Sampaoli. Mínimo 3/4 cambios.

Los memes del Argentina vs.Islandia

Cocinó el 'Fideo'

Otro jugador que estuvo bajo su estricto análisis fue Ángel Di María . “Creo que por la izquierda se terminó el momento de Di María muchachos, basta de él. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperarlo? Nunca termina de arrancar. Nadie va a discutir las condiciones futbolistas de Di María. La rompió en Real Madrid, la rompa en el PSG, pero hoy fue una sombra”, aseguró.

La selección Argentina está en la obligación de ganarle a Croacia que tras el triunfo 2-0 sobre Nigeria lidera el Grupo D. Una derrota dejaría prácticamente sin chances a la albiceleste en el Mundial Rusia 2018 .