Este sábado, Argentina debuta en Rusia 2018 debutando ante la sorpresa de este Mundial: La Selección de Islandia que tendrá su primer partido en la historia de estos torneo. Mas allá del amplio favoritismo sudamericano, las notas curiosas no dejan de llegar en torno al cuadro europeo.

Esta vez se trata del marcador derecho titular de Islanda Birkir Saevarsson, quien durante este Mundial, aunque no lo crea, está de vacaciones en su trabajo. Sí, además de futbolista, es trabajador en una fábrica que fabrica sal de cenizas de lava en su país natal. Pues este enfrascador de sal tendrá la dura misión de marcar a Lionel Messi en Moscú.

Argentina vs. Islandia desde Moscú: juegan por el grupo D del Mundial Rusia 2018

"Esto -dijo Birkir Saevarsson en entrevista con la agencia AP en inglés, mientras está llenando un frasco con sal de cenizas de lava- es algo normal para nosotros. Es más normal que ir a un Mundial. Primero debemos trabajar y luego ir a entrenar".

Pero su trabajo de empacador de sal no es por necesidad de dinero o por un hobby. "Tenía que hacer algo hasta que llegue el Mundial. No podía estar sentado porque eso te convierte en un ocioso y no quiero ser un ocioso que fue al Mundial", aseguró.

(Foto AP) (Foto AP)

Birkir Saevarsson tiene 33 años y es uno de los jugadores que más partidos tiene con la Selección de Islandia (78) y señala que si vas a jugar un Mundial "con Inglaterra, Brasil o Argentina, es algo que la gente espera. Para nosotros los islandeses es especial y podríamos considerarnos ligeramente unos afortunados".

Y pues, este empacador de sal ha sido confirmado como titular ante Argentina este sábado 16 de junio en Moscú. El partido, que se jugará desde las 8 de la mañana (hora peruana, 10 am. en Argentina). Su misión será 'enfrascar' a Lionel Messi en un sector de la cancha y ayudar a que su equipo consiga una victoria histórica.