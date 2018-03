Tenía que explicar por qué no estaban en la primera convocatoria y no dejó dudas con su respuesta ante los medios de prensa de todo el mundo. Sampaoli quiso valorar las ausencias de Paulo Dybala (Juventus) y Mauro Icardi (Inter de Milán) en la selección y dijo que, aunque no están descartados para la cita mundialista, no se adaptaron "a la idea lejos de su club".



"Nosotros pensamos que Paulo es un jugador 'top' en la selección y nos ilusionamos con eso. Sin embargo, en el desarrollo del proceso o nosotros no supimos adecuarlo o él no se adaptó a la idea. Desde su anarquía genera muchos puntos para el equipo en el que juega, lo que le ha llevado a ser estrella del fútbol. Pero tiene que complementarse con sus compañeros y ahora tenemos que evaluar si los que están ahora concentrados rinden mejor o apostamos por desarrollarlo", subrayó el técnico rosarino en la previa del duelo ante Italia.



"Lo de Mauro es parecido: fue elegido, y en el paso de entrenamientos y partidos entendimos que el diagnóstico de la sociedad Icardi-selección e Icardi-club no fue óptimo. No pudimos asociar esas paridades, y a la hora de decidir vamos a tener que ver esos parámetros", comentó el técnico sobre el atacante del Inter de Milán.



"El otro día hizo cuatro goles y demuestra todos los domingos lo que es. Por eso vamos a verlo cada vez que estamos en Europa, y puedo decir que enorgullece que sea argentino", concluyó. De este modo, Sampaoli no los ha sacado totalmente de la Copa del Mundo, aunque será más difícil para ellos luchar por un cupo si no rinden, de acuerdo a lo esperado.