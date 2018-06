El Argentina vs Nigeria , en partido de la fecha 3 del grupo D del Mundial Rusia 2018, no podía empezar mejor. Y lo decimos, exactamente, por el golazo que ha marcado Lionel Messi , quien poniéndose el traje de superhéroe, llevó la ilusión a la Albiceleste con clasificar a los octavos de final.



Cuando corrían los 14' y Lionel Messi había sido el jugador de Argentina que más buscó el gol, un pase largo de Banega desde el mediocampo fue el inicio de un tanto fabuloso. Si en el diccionario se busca la definición de la palabra control, no hay dudas que aparecerá la foto de Messi.



Y es que tal como se ve en imágenes, el mejor jugador del mundo controló el pase largo con el muslo, luego la bajó para su pierna izquierda y cuando quedó frente al arco, sacó un derechazo espectacular para marcar el 1-0 en San Petersburgo.



De esta forma, Lionel Messi ha marcado su primer gol en Rusia 2018, el tanto número 100 en lo que va de la competencia. En tanto, el capitán de la selección de Argentina ha llegado a los seis goles en lo que va de las Copas del Mundo de la FIFA.

Messi marcó el 1-0 de Argentina vs. Nigeria en partido del Mundial Rusia 2018. (Foto: AFP / Autor: FIFA / Video: DirecTV Sports)