Necesita a los suyos. Para estar cómodo o para escuchar un mensaje de confianza. Antonela Roccuzzo no había viajado al Mundial Rusia 2018 con sus tres hijos para quedarse en Rosario al lado de su familia más cercana. No obstante, y tal como viene la Argentina tras dos fechas jugadas, la esposa de Leo ha decidido viajar de última hora para apoyarlo, en lo que puede ser el partido más duro del delantero del Barcelona con la Selección.



El domingo en la noche, Antonela con sus tres hijos partieron del aeropuerto de Ezeiza rumbo a España para en la noche de este lunes a suelo ruso.



Cabe destacar que Antonela, quien le envió un amoroso mensaje a Messi por su cumpleaños vía redes sociales este domingo (también participó de un video que le hicieron llegar al rosarino con afectuosas palabras), entró por pista al aeropuerto de Ezeiza y, rápidamente, se dirigió al sector vip, esquivando así cualquier tipo de diálogo con la prensa.



Argentina , que ocupa un humillante último lugar en un grupo que esperaba ganar, debe vencer el martes a Nigeria para tener opciones de clasificar a octavos de final y mantener vivo el sueño de su capitán Lionel Messi de ganar su primer Mundial .



Para Argentina y su legión de hinchas, que han realizado una enorme travesía vestidos con camisetas albicelestes que lucen el número ‘10’ de Messi, es la última oportunidad para conseguir el pase a octavos de final luego de sumar un punto en dos partidos.



Los bicampeones del mundo deben derrotar a Nigeria y esperar que Islandia no le gane a Croacia, ya que eso llevaría a que el clasificado se defina por diferencia de goles.