Argentina vs Nigeria juegan este martes 26 de junio desde la 1 de la tarde (hora peruana y 3:00 p.m. en Argentina) por el Mundial Rusia 2018 . El duelo se disputará en el Zenit Arena de San Petersburgo y será transmitido a través de las señales de Latina, DirecTV, TV Pública y TyC Sports. Revisa toda la lista de horarios y canales en esta nota.



La selección de Argentina llega al partido ante Nigeria con un solo punto en la tabla producto de un empate ante Islandia (1-1) y una caída ante Croacia (3-0). La Albiceleste necesita ganar en su último partido y esperar que los 'Vikingos' no hagan lo propio ante Croacia. O al menos no por un resultado tan abultado.

PAÍS HORARIO CANALES Perú 13:00 Latina, DirecTV Argentina 15:00 DirecTV, TyC Sports, TV Pública México 13:00 SKY Sports, TDN , Las Estrellas, Azteca 7 Uruguay 15:00 DirecTV Colombia 13:00 DirecTV Ecuador 13:00 RTS , DirecTV Chile 15:00 Canal 13, TVN , Mega, DirecTV Bolivia 14:00 Unitel, Red Uno, COTEL , COTAS TV, Tigo Sports EE.UU. (Nueva York) 14:00 Fox Sports, Telemundo EE.UU. (California) 11:00 Fox Sports, Telemundo España 20:00 Cuatro, ZDF (M+ Astra)

Para el choque ante Nigeria, como es lógico, Jorge Sampaoli tiene en mente practicar varios cambios. Primero en el arco. El DT de la Albiceleste ya habría decidido darle el puesto a Franco Armani luego de terribles errores de Caballero ante Croacia.



Respecto a otras zonas del campo, Gonzalo Higuaín estaría en el once ante Nigeria en reemplazo de Agüero, quien aunque marcó ante Islandia en el primer partido, estuvo desaparecido el último jueves en el estadio de Nizhni Nóvgorod.



Nigeria se juega una final

Así como Argentina juega su 'final' para acceder a la siguiente ronda del Mundial Rusia 2018, Nigeria hará lo propio. Los africanos clasificarán si vencen en San Petersburgo pase lo que pase en el Islandia vs Croacia. De arranque, la figura de las 'Súper Águilas', Ahmed Musa, se ha mostrado confiado de marcarle a la Albiceleste.



Cuando nos enfrentamos contra Argentina en Brasil 2014 pude marcar dos goles. Y luego jugando para el Leicester enfrenté al Barcelona, con Messi, pude marcar otros dos goles. Así que el próximo martes posiblemente marque otros dos goles’’, declaró Ahmed Musa en conferencia de prensa.