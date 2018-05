Australia vs. República Checa se enfrentan este viernes en el NV Arena en otro amistoso internacional FIFA de preparación de cara a lo que será la participación de los 'Socceroos' en el Mundial de Rusia 2018 , donde debutarán ante Francia por el Grupo C del certamen que también lo integran las selecciones de Perú y Dinamarca. El duelo se jugará desde las 6:00 a.m. (hora peruana)

PAÍS HORARIO Perú 6:00 a.m. México 6:00 a.m. Colombia 6:00 a.m. Ecuador 6:00 a.m. Chile 8:00 a.m. Argentina 8:00 a.m. España 1:00 p.m. Australia 9:00 p.m.

El cuadro australiano, que se estrenará en Rusia el próximo sábado 16 de junio, afrontará su penúltimo duelo de preparación antes del primer choque mundialista, aunque lo más saltante en el equipo de Bert van Marwijk es la posible ausencia del atacante Tomi Juric . Jamie Maclaren fue convocado de emergencia.



"Tomi Juric ha tenido un problema de rodilla en las últimas tres semanas, el cual está siendo supervisado por nuestro equipo médico", dijo Van Marwijk en un comunicado sobre el delantero de 26 años.



Por ello decidió llamar a Maclaren , de 24 años, quien está a préstamo en el Hibernian escocés pero pertenece al Darmstadt 98 de la segunda división alemana, se integró al resto de sus compañeros el último domingo.



En cuanto al nivel que podrá ofrecer Australia, Van Marwijk hizo hincapié en que está trabajando arduamente la condición física de la selección oceánica con un intenso entrenamiento en Antalya.



Tras este encuentro, Australia tendrá un último duelo de preparación frente a la Selección de Hungría el próximo sábado 9 de junio, y quedará lista para el debut en el Grupo C.