Romelu Lukaku aseguró este miércoles que la selección de Bélgica con la que disputará el Mundial de Rusia 2018 está más fuerte que el Manchester United , cuadro al que llegó esta temporada por casi 84 millones de euros.



Tras reirse y dudar brevemente, Lukaku respondió que "sí" a una periodista que en rueda de prensa le preguntó si su selección nacional estaba a un mejor nivel que el United .



El mayor de los hermanos Lukaku , de 25 años, compareció ante la prensa tras el entrenamiento de Bélgica , que se concentra de cara a los encuentros amistosos para preparar su debut en el Mundial de Rusia , y se refirió a la lesión que sufrió en el tobillo en abril durante un partido frente al Arsenal.



"La lesión ha quedado completamente atrás. Me entreno con el equipo y ya he hecho algunos ejercicios complementarios para recuperar el retraso que haya podido tener", dijo el máximo goleador de la historia de Bélgica, con 33 goles en 66 partidos.



Sobre las expectativas que la selección belga ha generado de cara a su participación a la Copa del Mundo, al que llega tras una trayectoria brillante en la fase de clasificación, Romelu Lukaku señaló que es "un desafío dejar marca en este torneo".



"Si quieres que la gente hable de ti, debes llegar al menos a la semifinal. Los cuartos de final no son suficientes para mí, personalmente", añadió, y dijo que será necesario que muestren su ambición "sobre el campo", algo que "no han hecho en el pasado".



El delantero del United es una de las grandes estrellas de los 'Diablos Rojos', pero su hermano menor, Jordan, tiene menos seguro formar parte de la lista definitiva de 23 futbolistas que viajarán a Rusia.



El seleccionador, Roberto Martínez , tiene previsto anunciar el combinado definitivo el próximo lunes, tras el amistoso de este sábado contra Portugal. EFE