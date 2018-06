Bolivia vs. Corea del Sur : jugarán amistoso FIFA camino al Mundial Rusia 2018 en el Stadion Tivoli NEU. El partido será el jueves 7 de junio desde las 7:10 a.m. (horario peruano) y 8:10 a.m. (horario boliviano) y será transmitido por Tigo Sports.

El combinado sudamericano llegará al encuentro de preparación en medio de dudas para designar al entrenador que dirija al cuadro altiplánico en los choques contra los asiáticos y Serbia del sábado 9 de junio.

Bolivia vs. Corea del Sur: horarios del partido

PAÍS HORAS Perú 7:10 Ecuador 7:10 Colombia 7:10 Bolivia 8:10 Chile 8:10 Argentina 9:10

César Farías, exseleccionador de Venezuela, fue designado por la federación de Bolivia . Pero el técnico cedió el puesto a su hermano y asistente Daniel Farías para que esté a cargo en el choque ante Corea del Sur y los europeos.

Farías se quedó en Bolivia pues debía cumplir con sus obligaciones en frente de The Strongest, equipo que maneja, y perdió la final del Torneo Apertura 21018 en la vía de penales por 3-2 contra Wilstermann.

Por otro lado, Corea del Sur continúa con su preparación camino al Mundial Rusia 2018 . Los asiáticos vienen de caer por 3-1 ante Bosnia. En la Copa del Mundo se medirán a Alemania, Suecia y México en el grupo F.