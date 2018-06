Brasil vs. Austria chocan este domingo en el estadio Ernst Happel de Viena con Neymar de titular por amistoso previo al Mundial Rusia 2018 . El partido, que está programado para las 9 de la mañana (hora peruana), será transmitido para toda América Latina a través de la señal del 610 de DirecTV. Recuerda que en esta nota de Depor.com podrás seguir el minuto a minuto más completo.



Brasil es el claro favorito en este encuentro, que se jugará en el escenario de la final de la Eurocopa hace justo diez años. Tras un último entrenamiento sobre el césped del estadio vienés, el entrenador brasileño, Tite, dijo hoy en rueda de prensa que espera mañana un "partido de alto nivel."



Al mismo tiempo, no dejó de recordar que los locales, que no han logrado clasificarse para el Mundial Rusia 2018 , están en una senda alcista, con sus recientes victorias contra el anfitrión mundialista Rusia (1-0) y contra el vigente campeón, Alemania (2-1).



País Hora Perú 9:00 Colombia 9:00 Ecuador 9:00 Argentina 11:00

Por la cercanía del Mundial Rusia 2018 , Tite reconoció que el partido amistoso de mañana será especialmente complicado desde un punto de vista psicológico. "Tenemos un desafío con este partido, que emocionalmente es el peor que vamos a tener que jugar. Tenemos que mantener el desempeño y la confianza", advirtió.



Su colega de la selección austríaca, el alemán Franco Foda, reconoció hoy que los suyos non son favoritos. "Fe eso no tenemos ni que discutir un solo segundo", dijo el técnico, quien ha cosechado con su equipo seis victoria consecutivas en sus preparativos para la fase clasificatoria para la próxima Eurocopa de 2020.



"Brasil tiene una calidad extrema. Pero también sé que estamos en condiciones de crear oportunidades de gol", aseguró hoy en rueda de prensa tras el último entrenamiento sobre el césped del Erst Happel.



Destacó que la reciente victoria contra Alemania, la primera de una selección austríaca en 32 años, la ha dado a su equipo un impulso adicional. "Tenemos que ser optimistas, tenemos que soñar. Si no lo hacen, entonces tampoco va a tener éxitos", dijo el técnico.



El capitán austríaco, Julian Baumgartlinger, del Bayer Leverkusen alemán, destacó hoy la enorme calidad de Brasil y su dominio de la clasificación sudamericana para el Mundial.



"Les meten muy pocos goles. Y en el ataque son maravillosos, pero también en la defensa están siempre listos. Y eso es lo que al final le ayuda a un equipo para ganar el título", dijo el defensa.



"Estamos advertidos y sabemos lo que no espera, al menos la misma calidad que el rival anterior (Alemania)", concluyó.



El partido de mañana se jugará ante un aforo completo de unos 50.000 espectadores, después de que las entradas se agotaran en menos de un día tras anunciarse el amistoso, el último de Brasil antes de instalarse en Sochi para el Mundial de Rusia 2018.

Brasil vs Austria: alineaciones probables del partido

Austria: Lindner - Dragovic, Prödl, Hinteregger - Lainer, Baumgartlinger, Grillitsch, Alaba - Schöpf, Zulj - Arnautovic



Brasil: Alisson, Danilo, Thiago, Miranda, Marcelo, Coutinho, Casemiro, Paulinho, William, Neymar y Gabriel Jesus.