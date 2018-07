No lo cobró el VAR y eso corta la polémica, pero la fantasía que disbujó Gabriel Jesús en una baldosa, no se borrará de la memoria del hincha. El atacante de Brasil se metió al área de Bélgica , se mandó con un 'huachón', pero no pudo ante Vinbcent Kompany que lo frenó con una barrida.

La primera víctima de Gabriel Jesús fue Jan Vertonghen quien salió a marcarlo al borde del área chica con las piernas abiertas y le permitió que el '9' de la Selección de Brasil dibuje tremenda fantasía. Auto pase por entre las piernas del defensa belga, pique corto y retomó el control.

El problema para el brasileño vino después, cuando intentó eludir a Vincent Kompany que se barrió con todo y provocó que Gabriel Jesús no pueda controlar bien el balón y este se le escape por la línea final. Era una clara acción, quizá la más clara que tuvo Brasil de anotar en el segundo tiempo.

Magia y polémica: Gabriel Jesús hizo 'huachón' en el área pero Kompany lo paró ¿con falta? (Foto: AFP / VIdeo: DirecTV / Fuente: FIFA)

Los reclamos de los sudamericanos no se hizo esperar. Gabriel Jesús estaba tendido en el piso y todos en Brasil pedían el uso del VAR para que se determine si hubo infracción. El juego se paralizó durante un minuto y finalmente ni los réferis detrás de los televisores, ni el juez principal hicieron efectiva la falta.

Bélgica y Brasil llegaron a los cuartos de final del Mundial Rusia 2018 tras dejar en el camino a Japón y México, respectivamente. Un choque de poderes por la calidad de jugadores con los que cuentan estas selecciones que antes ya tienen historial en los Mundiales.