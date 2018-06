Brasil vs Suiza juegan este domingo en el Rostov Arena de Rostov del Don por el primer partido del grupo E del Mundial Rusia 2018 . El partido será transmitido en Perú a través de las señales de Latina y DirecTV Sports desde la 1 de la tarde. Revisa en esta nota la lista completo de horarios y canales para no perderte un suelo del duelo en el que Neymar quiere ser el absoluto protagonista.



Brasil llegará al encuentro con dos partidos amistosos de rigor. Vencieron a Croacia (2-0) en Anfield y luego a Austria en Viena (3-0). Estos encuentros sirvieron para darle minutos a su máxima estrella, Neymar , que no disputaba un partido oficial desde el 28 de febrero con su club, PSG.

Brasil vs. Suiza: horarios y canales en el mundo de partido 1 del grupo E de Rusia 2018

PAÍS HORARIO CANALES Perú 13:00 Latina, DirecTV Argentina 15:00 DirecTV, TyC Sports, TV Pública México 13:00 SKY Sports, TDN , Las Estrellas, Azteca 7 Uruguay 15:00 DirecTV Colombia 13:00 DirecTV Ecuador 13:00 RTS , DirecTV Chile 14:00 Canal 13, TVN , Mega, DirecTV Bolivia 14:00 Red Uno, COTEL , COTAS TV, Tigo Sports EE.UU. (Nueva York) 14:00 Fox Sports, Telemundo EE.UU. (California) 11:00 Fox Sports, Telemundo España 20:00 Cuatro, ZDF (M+ Astra)

Una semana antes de iniciar su participación mundialista ante Suiza , Neymar fue titular por primera vez desde que se recuperó de una lesión en el pie que lo ausentó durante tres meses. Se mantuvo casi todo el encuentro hasta que Douglas Costa entró en su lugar a los 84 minutos.



El '10' del equipo sufrió una fisura en el quinto metatarsiano del pie derecho. La lesión no le permitió terminar la temporada con el club parisin; sin embargo, demostró en los amistosos que de a pocos vuelve a su mejor nivel.



Por su parte Suiza , espera mejorar el papel que hizo en Brasil 2014, donde logró clasificar a los octavos de final del Mundial Rusia 2018 , pero fue eliminada por la Argentina de Lionel Messi.



El partido lo podrás seguir por las pantallas de Latina en Perú. En Latinomérica por DirecTV Sports, excepto en México donde la transmisión estará a cargo de Sky Sports, Televisa y TV Azteca , mientras que en Brasil por SporTV, Fox Sports y Globo. En Estados Unidos por Fox Sports.