El Mundial Rusia 2018 llega este domingo a final con una gran ceremonia de clausura que se dará minutos antes del decisivo partido Francia vs Croacia . El espectáculo, que estará marcado por la presencia de Nicky Jam , está programado para las 9 y 30 de la mañana (hora peruana, mexicana y colombiana) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de TV Azteca, Telemundo, FOX Sports, beIN Sports, Latina y Las estrellas.



El astro puertorriqueño de la música urbana Nicky Jam dijo que es un orgullo continuar el legado de artistas como Shakira y Ricky Martin, quienes como él han interpretado la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA.

PAÍS HORA CANAL Perú 9:30 a.m. Latina, DirecTV y TV Perú Colombia 9:30 a.m. Caracol, RCN , DirecTV Sports Argentina 11:30 p.m. Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports México 9:30 a.m. SKY México, TDN , Televisa y TV Azteca España 4:30 p.m. Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad Uruguay 11:30 p.m. Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Montecable, TCC , Nuevo Siglo TV y Equital S.A. Chile 10:30 a.m. Canal 13, TVN , Mega, DirecTV Sports Costa Rica 8:30 a.m. Teletica, Sky, Movistar Ecuador 9:30 a.m. RTS , DirecTV Sports Estados Unidos (Nueva York) 12:00 p.m. FOX , FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, que asistió ya a las semifinales, también es esperado para la final, pese a que su país, Inglaterra, no pudo clasificarse. La superestrella del atletismo Usain Bolt, retirado desde el año pasado, es otro de los grandes nombres previstos.



El director general del Comité de Organización, Alexéi Sorokin, explicó que la ceremonia del Mundial Rusia 2018 "tendrá un nuevo formato. No se parecerá a lo que hubo en Sudáfrica y en Brasil. Será más corta y transcurrirá justo antes del pitido inicial".



Aún sin confirmación por parte de la FIFA, todo parece indicar que la ceremonia del Mundial Rusia 2018 tendrá lugar muy poco antes del partido entre los combinados de Francia vs Croacia.