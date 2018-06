Colombia en Rusia 2018: La dura crítica que recibió de Freddy Rincón

Colombia debutará en Rusia 2018 dentro de 11 días. Para algunos la selección que dirige José Pekerman es favorita en el grupo H que comparte con Japón, Polonia y Senegal. Eso sí, este viernes recibió una dura crítica de Freddy Rincón .

Freddy Rincón , mundialista con Colombia en Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998, le pegó con todo al estilo de juego del equipo que dirige José Pekerman.

"Para mí la selección Colombia no juega bien al fútbol, primero que todo si tu necesitas hacer más de 10 pases como vas a jugar bien al fútbol", dijo en ESPN.



Eso no fue todo. Además, Freddy Rincón criticó a una de las figuras de la selección de Colombia . "Colombia no tiene movilidad, estamos hablando de que alguien le lleve el balón a James, pero y si James no se mueve ese alguien va a quedar mal. Él también tiene que tener movilidad", cerró.

