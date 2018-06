Frank Fabra iba a ser uno de los once titulares de la Selección de Colombia en Rusia 2018 . Sin embargo, el lateral izquierdo sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, la cual lo dejará fuera del Mundial.

Luego de conocer la gravedad de la lesión, Frank Fabra publicó un sentido mensaje a través de sus redes sociales. El jugador de Boca Juniors subió a su Instagram un versículo de La Biblia, con lo cual demuestra su entrega a Dios en este momento, pues se perderá el Mundial Rusia 2018 .

"No tengas miedo, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa" , publicó Frank Fabra en Instagram. Esta es una cita del capítulo 41 de Isaías, versículo 10.

Minutos más tardes, volvió a publicar otra nota en su Instagram, más emotiva aún. "Luché, trabajé, me esforcé en mejorar, lo fui consiguiendo día a día hasta estar aquí, y hoy con el corazón partido en 50 millones de pedacitos. Me quedo en la puerta más cercana solo a un paso, me duele el alma" , fueron algunas de las palabras que escribió Frank Fabra .

El emotivo mensaje de Frank Fabra. (Captura/Instagram) El emotivo mensaje de Frank Fabra. (Captura/Instagram) Instagram

Cabe señalar que el resto del plantel de la Selección de Colombia le expresó su solidaridad a través de las redes sociales. Uno de los más sentido fue Wilmar Barrios, compañero de Frank Fabra en Boca Juniors. "Mi hermanito, mucha fuerza! Dios tiene el control y tú eres un guerrero valiente. Vamos a volver fuerte" , escribió el volante 'cafetero' en Instagram.