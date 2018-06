Edwin Cardona se declaró infinitamente dolido por no ser incluido en el plantel de 23 futbolistas que armó el técnico José Pekerman para disputar el Mundial Rusia 2018. El jugador, que participó de las Eliminatorias con la Selección de Colombia , escribió una carta y la publicó en Instagram. Radamel Falcao , James Rodríguez , entre otros, reaccionaron

Falcao , James fueron los primeros jugadores convocados al Mundial que reaccionaron a la publicación de Cardona . El jugador de Mónaco se hizo presente con un ‘like’. En tanto, Juan Guillermo Cuadrado y Davinson Sánchez comentaron.

Cardona , del Boca Juniors de Argentina, figuró en la lista preliminar de 35 jugadores pero no en la definitiva de 23 anunciada el lunes. El futbolista de 25 años fue autor de tres goles que brindaron a Colombia nueve puntos claves para clasificar al Mundial.

"No les puedo mentir si les dijera (a sus compañeros) que no siento un dolor interminable por no ser parte de esos 23 representantes de mi país en la fiesta más bonita del fútbol, donde se busca la gloria por encima de cualquier otro objetivo", escribió en su cuenta de Instagram.

Cardona , en un momento sólido candidato para integrar el combinado de Colombi a, encaró diferentes problemas disciplinarios. FIFA lo suspendió al considerar que supuestamente hizo un “gesto racista” al rasgarse los ojos durante el partido que los de Pékerman perdió 2-1 ante Corea del Sur en noviembre. El castigó le impidió alinear en los juegos de fogueo contra Francia y Australia.

