Nada bien para James Rodríguez . Primero tuvo que salir en un partido decisivo ante Senegal y ahora sigue presentando problemas para los octavos de final del Mundial Rusia 2018 . El jugador del Bayern Munich presenta una fatiga muscular, aunque en la pierna contraria a la que le impidió ser titular contra Japón en el debut cafetero del equipo de Pékerman.



Con la noticia confirmada por los medios colombianos, hay mucho escepticismo con respecto a la titularidad de James de cara al partido frente a Inglaterra. Como se sabe, el ex Real Madrid no se encuentra en el mejor estado desde su llegada a Rusia.



" James es un referente, pero estoy seguro que si no está hay otros que no son tan referenciables y pueden hacer la diferencia. Cada uno de los que estamos acá están capacitados para jugar y para suplirlo, y el que le toque jugar dará lo mejor", remarcó Carlos ‘La Roca’ Sánchez.



"Independientemente de lo que suceda (con James), la ilusión de jugar la tenemos los 23 que estamos aquí", agregó Camilo Vargas, el golero de 29 años.



A pesar de la incertidumbre por James , en la concentración colombiana en Sviyazhsk (35 km al oeste de Kazán) se respira optimismo para el encuentro ante Inglaterra, al que Colombia enfrentó en el Mundial Francia 1998 cayendo 2-0 en el cierre del Grupo G.