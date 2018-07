“La opinión, no. La ignorancia es atrevida. Hay que ser respetuosos y uno termina de conocer un país y una cultura”, dijo un hincha colombiano tras la polémica portada de ‘The Sun’ . El fanático allá en Rusia no se desespera, pero sí se siente indignado por no conocer a un país con más de 50 millones de habitantes.



Por el momento, hacen caso omiso y prefieren vivir la previa del Colombia vs. Inglaterra en Moscú. Un partidazo por octavos.



“Es terrible, trataron de traducir el tema de la cocaína”, indicó otro fanático. Por su parte, otro hincha aseveró que los ingleses no tienen idea de que es Colombia , por lo que este martes demostrarán el fútbol que tienen. “Yo juego por la serenidad de Pékerman y el resto”.



Colombia e Inglaterra se enfrentan a la 1 p.m. (hora peruana) y varios fanáticos ya se encuentran en el estadio para vibrar con un partido que podría el último de Pékerman.