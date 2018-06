Vinimos por más y no sería un buen resultado no pasar a los octavos de final, aseguró este miércoles el técnico de la Selección Colombia , José Pekerman , en la antesala del juego ante Senegal , por la tercera fecha del Grupo H del Mundial Rusia 2018.

"Vinimos por más, no sería un buen resultado no pasar. (La eliminación) no nos pasa por la cabeza. En estos momentos estamos haciendo todo para quedarnos (en el Mundial), somos muy optimistas", dijo Pekerman en rueda de prensa en el Samara Arena, sede del encuentro.



La Selección Colombia , con 3 puntos, precisa la victoria ante los leones africanos para firmar el pase a los octavos de final, lo mismo que Senegal , que con 4 -igual que Japón- también depende de sí misma para avanzar.

Un empate pondrá a ambos combinados en manos de Japón o de Polonia, que se enfrentan también el jueves en Volgogrado.

