Colombia vs Senegal chocan hoy en un partido crucial en el grupo H del Mundial Rusia 2018 . Si los 'cafeteros' ganan su respectivo encuentro clasificarán sin problemas a octavos de final. No importa lo que pase en el otro duelo en simultaneo entre Japón vs Polonia.



Además de la clasificación a octavos de final y dependiendo del partido de los nipones, Colombia podría ganar el grupo H. Esto lo llevaría a toparse con Inglaterra o Bélgica o en la siguiente ronda y no chocar con ninguna potencia hasta semifinales (quizá España).

Si Colombia clasifica como segundo del grupo H, en octavos tendría los mismos contrincantes, pero en cuartos de final se encontraría con Brasil y, de avanzar, encontraría a oponentes como Francia, Argentina, Uruguay o Portugal.



Si Colombia empata ante Senegal haría 4 puntos y se dependería de una victoria de Polonia para clasificar en el segundo lugar del grupo H del Mundial Rusia 2018. En caso de una derrota del 'Tricolor', no existe ninguna posibilidad de pasar a octavos de final.