Se vistió de héroe. Yerry Mina , autor del gol del triunfo de su selección ante Senegal que otorgó la clasificación de Colombia para los octavos de final del Mundial de Rusia, afirmó que el plan que había preparado el técnico José Pékerman se cumplió.

"Había que quitarles el balón y lo hicimos para ganar. Se lo quiero dedicar a mi familia y a toda Colombia ", afirmó Yerry Mina a FIFA TV al terminar el partido en Samara.

"Ellos son muy rápidos pero el equipo respondió, no había que darles un segundo y aprovechamos la que tuvimos", agregó Yerry Mina , quien también se dio tiempo para recodar que procede de una familia de porteros. “Mi padre me dijo que no era bueno mí y fui jugador de campo”, reveló.

Asimismo, el defensa de Colombia habló sobre la especial celebración que realizó, tras anotar el único gol de los cafeteros ante Senegal, el cual llegó a los 73 minutos, cuando los de José Pékerman corrían con el riesgo de quedar fuera del Mundial (si no cerraba con victoria ante los africanos). Por supuesto, esta situación desató críticas en redes, debido además a que los 'colochos' sufrieron para vencer a los africanos.

"Hay que disfrutar de esto, que es maravilloso", concluyó Yerry Mina , quien sueña en continuar en Barcelona, luego de concluir el Mundial Rusia 2018.

Paolo Guerrero: "Mi sueño en el Mundial Rusia 2018 era otro". (América TV)