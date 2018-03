Asistir a un Mundial no es algo nuevo para Corea del Sur , en Rusia 2018 , la selección asiática sumará nueve presencias consecutivas en torneos de esta magnitud. Desde México 1986 siempre ha ido a la cita y en dos ocasiones (2002 y 2010) superó la fase de grupos.



Para el campeonato de este año, ¿cómo llegan los surcoreanos? ¿Serán capaces de llegar al cuarto juego o ir más allá, como en Japón-Corea? A continuación les contamos cómo juega el equipo que dirige Shin Tae-Yong.



La Selección de Corea del Sur se ha caracterizado –por los menos en las dos décadas pasadas- por ser un equipo estrictamente ordenado cuando se trata de realizar tareas tácticas que requieran trabajo físico de todos los diez jugadores que participan en la cancha.



Esa virtud no la ha perdido, solo cambio de intérpretes y ahora cuenta con futbolistas talentosos que destacan semana a semana en las ligas más conocidas del mundo como la Premier League, Bundesliga, Primeira Liga de Portugal o la emergente Superliga China.



El dibujo táctico, también conocido como sistema, favorito es del 1-4-2-3-1. Para el juego que prefiere Shin Tae-Yong, es necesario combinar algunas características (buen pie, precisión, calidad, técnica, verticalidad) para que el equipo funcione.



Transiciones rápidas, llegar al área rival con pocos toques y con la mayor cantidad de hombres para tener alternativas de descarga. Claro, la velocidad es un valor importante y, al parecer, los surcoreanos lo tienen en el ADN.



Sin embargo, no todo es perfecto. El fútbol ofensivo e incisivo tiene un punto flaco y ello ocurre en la zona defensiva, donde suelen ser poco organizados o tienen pocos elementos para proteger la portería propia.



De hecho, por esos tantos errores, la clasificación a Rusia 2018 corrió peligro, pues esperaron hasta la última jornada para obtener el boleto luego de empatar sin goles contra Uzbekistán.



Alemania, vigente campeón, Suecia, equipo que llegará como animador y México, combinado con muchas batallas encima, son los rivales de Corea del Sur. Sin duda el grupo F será una de los más duros del torneo. Aunque en la previa, los teutones y aztecas son favoritos, todo puede ocurrir cuando salten al campo. ¡Mucha atención con los asiáticos!