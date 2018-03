Costa Rica vs. Escocia EN VIVO en un amistoso hacia Rusia 2018. Los ‘Ticos’ pondrán a prueba el engranaje que llevará al Mundial en el primer fogueo que disputará en el año, este viernes (2:45 p.m. hora peruana) ante los europeos en Glasgow. El partido será transmitido solo a través de la señal de ESPN Play. El técnico Oscar Ramírez podrá disponer de gran parte del elenco titular que alcanzó la clasificación mundialista, incluido Keylor Navas, del Real Madrid, junto a jugadores de escasa experiencia con "la sele" para perfilar el equipo que irá a Rusia.

Horarios en el mundo País Hora Canal Perú 2:45 p.m. ESPN Play Argentina 4:45 p.m. ESPN Play México 2:45 p.m. ESPN Play Colombia 2:45 p.m. ESPN Play Chile 4:45 p.m. ESPN Play California 12:45 p.m. Nueva York 3:45 p.m. España 8:45 p.m.

El encuentro ante Escocia, que se disputará en el Hampden Park de Glasgow, será el primero de dos duelos que tendrán los ‘Ticos’ en la actual gira a Europa, en la que se enfrentarán también a Túnez el 27 de marzo en Niza.



Todo apunta a que Ramírez utilizará a los jugadores que han formado parte del proceso eliminatorio en el partido contra Escocia, y utilizará el fogueo ante Túnez para probar cambios. En cualquier caso, la lucha de los jugadores es a muerte por un cupo en el equipo que irá al Mundial.



"La competencia es durísima, todos estamos aquí dando lo máximo, eso permite que nadie se relaje, que nadie sienta que ya está montado porque el que está atrás estará allí preparado y dándolo todo por quitarle el campo", comentó a periodistas el espigado zaguero Kendall Waston (Vancouver Whitecaps, MLS), uno de los fijos en las convocatorias de Ramírez.



Costa Rica estará en el Grupo E del Mundial, donde tendrá como rivales a Serbia, Brasil y Suiza. Ramírez admitió que el fogueo que le interesaba era el de Escocia, por tratarse de un rival con características similares a las selecciones europeas que enfrentará en Rusia.



No obstante, Escocia no estará en el Mundial, mientras que Túnez sí clasificó. Para los escoceses, el partido del viernes es una oportunidad de que los jugadores recuperen la confianza que les permita regresar a los grandes torneos internacionales.



"Tenemos que usar estos amistosos para lo que son, para ver otros jugadores y lo que pueden hacer" declaró James McFadden, asistente del técnico escocés Alex McLeish.



Los dos fogueos serán una oportunidad para que Costa Rica se lave la cara después de dos malas presentaciones en sus últimos amistosos, en noviembre pasado, cuando perdió 1-0 ante Hungría y 5-0 contra España.



El equipo tico tuvo una baja el sábado pasado, cuando el también lateral izquierdo Ronald Matarrita sufrió una lesión durante un partido con su equipo, el New York City de la MLS. En su lugar fue llamado el zaguero Kenner Gutiérrez, de Alajuelense.



Escocia vs. Costa Rica: alineaciones probables

Escocia: Archer; Paterson, Hanley, Mulgrew, Robertson; McTominay, Cairney, Ritchie, Armstrong, Fraser; McBurnie. DT: Alex McLeish



Costa Rica: Keylor Navas; Gamboa, Waston, González, Duarte; Bryan Oviedo, Ramírez, Gamboa, Bryan Ruiz, Colindres; Marco Ureña. DT: Oscar Ramírez