No están en La Liga, pero aun así, ¿se mandan mensajes? Mientras Messi concentra con Argentina para su debut en el Mundial Rusia 2018 , Cristiano Ronaldo brilló con un ‘hat trick’ frente a España en la fecha 1 de la cita mundialista. No hay quien no hable del delantero luso y hasta los medios europeos han alucinado con un gesto de ‘CR7’ hacia Leo. ¿Habrá sido así?



Hace unas semanas, Lionel Messi posó con una cabra para la revista Paper, puesto que en inglés ese animal se escribe goat, palabra que también suele ser usada como sigla de G.O.A.T ('Greatest of all times'), es decir, el más grande de todos los tiempos.



Pareciera ser que eso hizo que Cristiano Ronaldo celebrara el primero de sus tres goles con un gesto en el que llevó su mano a la barbilla. Al gesto popularmente se le conoce como la chiva. Y, por eso, creen que esa celebración tuvo que ver con aquella portada, queriendo demostrar que él es el mejor jugador del mundo. Al menos, ahora hay una polémica entorno.



¿El sutil mensaje de Cristiano para Lionel Messi) (Foto: Collage) ¿El sutil mensaje de Cristiano para Lionel Messi) (Foto: Collage)

El lanzamiento de falta de Cristiano Ronaldo que significó el 3-3 definitivo, fue el momento más tuiteado del partido Portugal-España, correspondiente a la primera jornada del grupo B del Mundial de Rusia.



El primer gran encuentro de la Copa del Mundo que dirimieron las selecciones ibéricas, las dos últimas campeonas de Europa, tuvo como momento estelar el momento en el que el delantero del Real Madrid batió a David de Gea con un magistral lanzamiento de falta.



La culminación del triplete del luso se ha convertido, hasta ahora, en el momento más tuiteado del torneo con más de 178.000 tuits por minuto.



Otras dos situaciones fueron las principales protagonistas de la conversación en Twitter: el segundo gol de la selección portuguesa, en el que un tiro raso de Cristiano Ronaldo no pudo ser detenido por De Gea, que tuvo más de 93.400 tuits por minuto; y el final del encuentro, con 89.500 tuits por minuto.