Cristiano Ronaldo reveló cómo le gusta que le digan en medio de la previa a Rusia 2018

Un día fue comparado con un ‘Comandante’ y, desde ese momento, prefirió que siempre le digan así. No significa que sea como Ibrahimovic cuando se refiere a sí mismo como ‘Dios’, sino que a Cristiano Ronaldo le gusta verse como el capitán de un equipo. Ya sea con la camiseta del Real Madrid o con la de Portugal , el delantero luso le gusta liderazgo el camino de sus compañeros de juego rumbo al triunfo. Fue así en la Eurocopa y espera que sea también en el Mundial de Rusia 2018. Así lo confesó el propio ‘CR7’ a los medios de prensa.



“Me gusta esa palabra, significa liderazgo, poder y me gusta ese sobrenombre. Me gusta liderar y dar el ejemplo. Cuando juegas para tu país, quieres ganar siempre. Ser el capitán de la Selección de Portugal es un orgullo para mí. Somos un país pequeño, pero ganamos un título importante”, indicó el atacante luso a los medios en las prácticas de su Selección.



Por otro lado, Nike ha lanzado este martes unas nuevas botas de fútbol con los colores de la selección portuguesa para "homenajear el liderazgo" de Cristiano Ronaldo al frente del equipo, informó la empresa.



Las botas, a la venta desde hoy en la tienda online de Nike y a partir del jueves en sus establecimientos físicos, han sido bautizadas como "Born Leader" ("nacido líder") y pretenden "homenajear el liderazgo de Cristiano Ronaldo en la selección", según la descripción oficial de la compañía.



"Así, la paleta de colores de las botas complementa a los tradicionales colores de Portugal", agrega Nike, que ha incluido la letra "C" debajo del tobillo en referencia al nombre de la estrella del combinado luso y del Real Madrid.



Con esta iniciativa se recuerda un papel que a Cristiano Ronaldo le gusta especialmente desempeñar, el de líder de sus compatriotas y actuales campeones de Europa.