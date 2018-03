La mejor participación de la Selección de Croacia en una Copa del Mundo fue la que tuvo en Francia 1998. De la mano de su ex estrella Davor Suker - que en ese entonces destacaba en Real Madrid –, el conjunto europeo obtuvo el tercer lugar de manera inesperada. Nadie la tenía ni siquiera en los octavos de final. Sus siguientes experiencias no fueron las mejores, pero ahora en Rusia 2018 quiere volver a hacer historia. Y no es para menos ya que tienen una de las mejores volantes del mundo. ¿Cómo llegaron a la cita mundialista a poco menos de tres meses celebrarse este campeonato?

Los dirigidos por Zlatko Dalić quedaron en el segundo puesto del Grupo I de las Eliminatorias UEFA con 20 puntos, dos unidades por debajo de la sorprenderte Islandia. Así jugaron el repechaje continental ante la Grecia de Sokratis y Konstantinos Manolas, a quienes pasaron por encima con un 4-1 y empate sin goles en doble partido. En tierras rusas quieren su mejor versión y el ex técnico del Al-Ain FC ya prepara al equipazo que mandaría. Una formación con un 4-2-3-1 es la que mayormente usó en las clasificatorias (en pocas ocasiones pasó al 4-1-4-1), priorizando la tenencia de la pelota al medio. En el arco, los ‘Vatreni’ tienen la seguridad de contar con un Danijel Subasic que semana a semana es titular en el AS Mónaco de la Ligue 1 de Francia.

En defensa es donde Croacia presente cierta irregularidad de cara a Rusia 2018. Y es que sus habituales titulares son suplentes en sus respectivos clubes. Hablamos de Šime Vrsaljko del Atlético de Madrid e Ivan Strinić del Sampdoria de la Serie A. Ambos son parte de las bancas de sus conjuntos, aunque las veces que han alternado rindieron. Caso distinto es el de los defensas centrales: Dejan Lovren del Liverpool y Domagoj Vida del Besiktas. Porte y experiencia le agregan a esa cuota de seguridad que toda zaga central debe tener.

Al medio es donde hay que ver lo mejor que tiene este país. Ivan Rakitic, crack del Barcelona, es el encargado de ser el primer pasador de la selección croata de la volante hacia el ataque, la primera nota en el pentagrama de su volante, el primer corredor en su carrera hacia el arco contrario. A su lado se espera la presencia de Mateo Kovavic, que si bien es cierto está en la banca del Real Madrid, cuando le toca su turno no desentona. ¿Alguien recuerda los tremendos partidos que le hizo al Barcelona por la Supercopa de España 2017, dejando hasta en el césped a Busquets e Iniesta?



Un poco más adelantado, en la labor de '10', de diferente, está Luka Modric. El 'Pony' se encarga de abrir espacios y meter pases filtrados para los hombres de avanzada. Un par de amagues y la soltura de su pierna derecha basta para dejar mano a mano a sus compañeros ante el arco contrario.



Así fue el juego de Croacia en el Mundial Francia 1998. (Getty/YouTube)

Por el lado izquierdo del ataque marcha Mario Mandzukic. No es una especialista en la posición ya que la velocidad no es lo suyo y su recueste por ese sector va más en abrir por un momento la cancha para luego pasar rápido al medio. Al frente tiene a Ivan Perisic, quien destaca en la volante ofensiva del Inter de Milán. Su polivalencia ha hecho que, en ocasiones, alterne en el puesto con Marcelo Brozović. Arriba, solo como un '9' neto, Nikola Kalinic ya calienta para llevar a su selección a lo más alto.

El objetivo debe ser pelear el primer puesto del Grupo D del Mundial con un serio candidato a ganar el torneo: la Argentina de Lionel Messi, Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín y compañía. El ultimo antecedente entre ambos en una Copa del Mundo se remonta a Francia 98, donde los sudamericanos que eran dirigidos por Daniel Passarella ganaron 1-0 con gol de Gabriel Omar Batistuta. ¿Dónde estará el techo para los croatas de cara a la fiesta del fútbol? Solo ellos lo saben.