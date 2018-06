Cardona está molesto. Para él, lo sacaron del Mundial , de un sueño que no pudo hacerse realidad, pese a ser un indiscutible en Boca Juniors. Edwin no estuvo en la lista de 23 seleccionados de Pékerman de cara a Rusia 2018 , y, desde ese día, no ha dejado de subir polémicas historias a su cuenta de Instagram. ¿La última? Con relación a su peso.



Si primero había enviado una sensible carta hacia todos sus seguidores, a causa del dolor que siente por no viajar a Rusia con el resto de sus compañeros, ahora optó por hacerse un selfie con el mensaje de ‘gordito’. Como puede verse, Edwin Cardona luce una gran musculatura, mientras vacaciona por unos días al lado de su esposa.



Cardona luce un gran físico, pese a quedar fuera del Mundial. (Foto: Instagram)

De acuerdo a trascendidos de medios colombianos, Pékerman no incluyó a Cardona , a raíz de varias indisciplinas que había cometido el volante xeneize. En los últimos meses, Edwin había estado en el ojo de la tormenta, pese a disputar varios amistosos con la Selección Colombia.



Colombia trata de definir un amistoso ante Uzbekistán, selección que cayó ante Uruguay en su partido de despedida en el Centenario de Montevideo. Pékerman quiere tener todo listo de cara al debut de los cafeteros frente a Japón , en su debut mundialista.



Colombia también integra grupo con Senegal y Polonia, quien precisamente enfrenta a Chile en su último amistoso antes del Mundial. Ya no queda nada para que ruede el balón.