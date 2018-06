Egipto vs. Arabia Saudita se enfrentarán en el último partido de ambas selecciones en Rusia 2018 . Ambas selecciones no lograron sumar ninguna unidad en lo que va del torneo, por lo que no accedieron a la segunda etapa del mismo.

Esta también será la última presencia de Mohamed Salah en la cita mundialista. El egipcio solo podrá disputar 2 encuentros en el certamen y deja a la afición con las ganas de verlo un poco más y contra grandes rivales.

Egipto vs. Arabia Saudita: horarios y canales TV en el mundo

PAÍS HORARIO CANALES Perú 9:00 a.m. Latina (11:00 a.m. - diferido) DirecTV Colombia 9:00 a.m. RCN , Caracol, DirecTV Ecuador 9:00 a.m. RTS y DirecTV Sports México 9:00 a.m. SKY México, TDN , SKY Argentina 11:00 a.m. TyC Sports, DirecTV Chile 10:00 a.m. Mega, Canal 13, DirecTV Uruguay 11:00 a.m. TCC, Canal 12, Nuevo Siglo Estados Unidos (Florida) 10:00 a.m. Universo y FS1 España 4:00 p.m. Be Mad

La Selección de Egipto viene de 3 derrotas consecutivas (1-0 contra Uruguay, en el debut, y 3-1 ante los anfitriones). Los africanos saben que despedirse bien del Mundial de Rusia 2018 es importante, por lo que intentarán quedarse con los 3 puntos ante los asiáticos.

Arabia Saudita , por su parte, ha sido la peor selección en lo que va del Mundial . Recibió 6 goles en 2 partidos disputados y no pudo marcar en ninguna ocasión, quedando en el fondo del Grupo A , sin unidades.

