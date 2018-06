Egipto vs. Arabia Saudita se enfrentan en el último partido del Grupo A sin opciones de clasificación y con la continuidad futura de sus técnicos en el aire después de un Mundial decepcionante. El duelo se jugará en simultáneo con el otro cotejo de la llave (Uruguay vs. Rusia), desde las 9:00 a.m. (hora peruana).



'Los faraones' desembarcaron en Rusia con la ilusión infinita de volver al escaparate del fútbol tras 28 años de ausencia y con la esperanza puesta en una selección sólida, con jóvenes valores que comienzan a despuntar en Europa, y una de las estrellas mundiales en sus filas.



PAÍS HORARIO CANALES Perú 9:00 a.m. Latina (11:00 a.m. - diferido) DirecTV Colombia 9:00 a.m. RCN , Caracol, DirecTV Ecuador 9:00 a.m. RTS y DirecTV Sports México 9:00 a.m. SKY México, TDN , SKY Argentina 11:00 a.m. TyC Sports, DirecTV Chile 10:00 a.m. Mega, Canal 13, DirecTV Uruguay 11:00 a.m. TCC, Canal 12, Nuevo Siglo Estados Unidos (Florida) 10:00 a.m. Universo y FS1 España 4:00 p.m. Be Mad

El delantero del Liverpool Mohamed Salah comanda un equipo en el que se mezclan jugadores emergentes con otros de amplia experiencia. Sin embargo, ninguno ha brillado como se esperaba. Disminuido en el plano físico a causa de la lesión de hombro sufrida en la final de la Liga de Campeones, Salah vio el choque frente a Uruguay en el banquillo y poco aportó en el encuentro ante Rusia.



Los números de Egipto -dos derrotas, cuatro goles en contra, uno a favor- y su despliegue en el campo han puesto en el disparadero a Héctor Cúper , el "hombre milagro" que devolvió a Egipto la miel mundialista perdida en 1990.

Arabia Saudita , por su parte, se ha mostrado excesivamente inocente, falta de la experiencia y el colmillo necesario para afrontar un torneo en el que supuestamente se dan cita las estrellas y los 32 mejores equipos el planeta.



El estratega Juan Antonio Pizzi también afronta el encuentro envuelto en duras críticas y con la necesidad de una victoria que aúnque la lograra no le garantizará continuar al frente de los "halcones verdes".



Pizzi llegó de urgencia en noviembre del pasado año, y apenas ha dejado su impronta en un grupo que ha visto desfilar tres entrenadores en el último año y que ha perdido por el camino parte de su identidad.

Egipto vs. Arabia Saudita: alineaciones probables:



Egipto : El Hedary; Fathy, Gabr, Hegazy, Abdelshafy; Elneny, Hamed; Salah, Elsaid, Trezeguet; y Marwan.



Arabia Saudita : Yasser al Mosailem; Yasser Alshahrani, Osama Hawsawi, Ali Albulayhi, Mohammed Alburayk; Taiseer Aljassam, Abdullah Otayf, Salman Alfaraj; Hatan Bahbri, Salem Aldawsari y Fahad Almuwallad.