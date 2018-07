España fue eliminada del Mundial Rusia 2018 a manos del cuadro anfitrión. De manera increíble, los dirigidos por Fernando Hierro -quien tomó las riendas del equipo tras el despido de Julen Lopetegui - cayeron 4-3 en la tanda de penales. Tuvieron más de 75% de la posesión, pero ni así se salvaron.

Tras esto Luis Rubiales , presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dijo tras la eliminación del Mundial en octavos que no se arrepiente "en ningún momento" de la decisión que tomó sobre Julen Lopetegui , destituido como seleccionador el 14 de junio, dos días antes del debut de la Selección de España en el torneo. Todo por haber firmado por Real Madrid.

"No me he arrepentido en ningún momento, ni me arrepiento de esa decisión ni de ninguna, porque son decisiones tomadas con responsabilidad, convicción y valores, y no era una decisión deportiva", añadió el presidente de la Federación de España .

Y es que parte de la prensa de este país está dividida. Algunos creen que el ahora técnico merengue bien habría podido ser parte del Mundial, mientras que otros consideran que su decisión afectaba los intereses de la selección.

Sobre el futuro de Hierro, manifestó que se verá en los siguiente días. "Vamos a buscar lo mejor para la selección y para la Federación. Estoy orgulloso y no tengo ninguna queja de nadie", explicó.

