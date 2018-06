En medio del camerino, cuando Luis Rubiales tuvo que decirles a los jugadores de la Selección de España que Julen Lopetegui no iba más en el Mundial, Gerard Piqué tuvo que salir a intervenir para que discusión no se acalorara mucho más de lo que estaba. Con el anunciado del técnico para el Real Madrid , el mismo Sergio Ramos , capitán de la ‘Furia Roja’ estaba furioso y por poco se va a las manos con el presidente de la RFEF.



Eduardo Inda, responsable de 'OK Diario' en España, fue el que explicó el asunto en el programa ‘Jugones de la Sexta’. "Los dos se encararon, nadie pegó a nadie pero se dijeron de todo. Hubo gritos de ambos, y muy potentes del uno al otro y del otro al uno".

Según Inda, "el nivel de tensión fue mayúsculo" y en un momento determinado "tuvo que intervenir y mediar Gerard Piqué para que la bronca no fuera a mayores".



Lo que enfadó a Luis Rubiales, indicó Inda, fue enterarse que algunos medios daban por hecha la continuidad de Lopetegui, al parecer después de que algunos jugadores transmitieran este mensaje como forma de presión para que Lopetegui siguiera en el cargo.



Lo demás saltó cuando Rubiales pidió explicaciones y Sergio Ramos habría dicho: "¡Esto es una locura, vamos a ser el esperpento del Mundial, vamos a hacer el ridículo!".



El mismo Inda explica que la mediación de Piqué ayudó a suavizar la tensión y "al final, se dieron un abrazo" el presidente de la RFEF y el capitán del Real Madrid y de la selección española, "pero la tensión fue brutal". España ahora juega en Portugal .