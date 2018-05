Todavía le cuesta creer que no estará con España en el Mundial de Rusia 2018 . Uno de los más afectados de la convocatoria de Julen Lopetegui ha sido Marc Bartra . Al defensor del Betis le está constando asimilar que no estará en la Copa del Mundo, y este jueves reveló que incluso justo antes de que el técnico de 'La Roja' oficializara la lista, se había comunicado con él.

"Horas antes de dar la lista del Mundial, tuve una conversación con Lopetegui. No es fácil asumirlo al momento, pero hay que respetar la decisión; lo mejor está por llegar", confesó el central de 27 años en entrevista para Bein Sports.



Agregó: "Lo di todo y sacrifiqué mucho para estar en el Mundial. Aunque no haya podido ir, el sacrificio me ha hecho ser más feliz dentro del campo y ser mejor jugador".



Recordemos que Bartra dejó el Borussia Dortmund a inicios de año y fichó por el Betis , precisamente, para estar más cerca del entorno de la selección española, aunque finalmente no logró meterse en la lista final de 23 convocados.



El defensor fue un habitual convocado en la época de Vicente del Bosque , incluso cuando por entonces no tenía mucha continuidad en el Barcelona. Llegó a disputar la Eurocopa 2016, pero la irrupción del central del Chelsea César Azpilicueta , terminó por dejar a Bartra sin Mundial.