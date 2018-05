Julen Lopetegui , seleccionador español, explicó la razón principal por la que descarta a Álvaro Morata para el Mundial de Rusia , por "una temporada compleja" en el Chelsea en la que no jugó lo esperado y tras comunicarle que no estaría entre los elegidos dijo que le tiene "una estima importante".



"Morata ha tenido una temporada compleja pero igualmente podía haber venido. Otros nos han convencido más en esa posición", defendió el seleccionador tras facilitar la lista de 23 elegidos para la gran cita de Rusia .



"Son momentos difíciles, especialmente para el jugador que se queda fuera. Soy consciente de lo que significa quedarte fuera del Mundial pero aunque se ponga el foco en él, hay otro que entra. No ha sido agradable porque Álvaro merece estar aquí, ha hecho méritos, ha estado mucho tiempo conmigo, le conozco y le tengo una estima importante", añadió.



La decisión de Lopetegui tiene una base futbolística que explicó y que responde a su deseo de no llevar a cuatro delanteros centros, optando por Diego Costa , Iago Aspas y Rodrigo Moreno antes que por Morata.



"La decisión siempre es difícil, primero por la capacidad de los jugadores que pueden estar perfectamente aquí. Es una decisión futbolística, nos hemos decantado por otros tres delanteros con otras condiciones, cuatro en esa posición no es lo que queríamos. Ha sido una decisión futbolística que responde a lo que buscábamos", manifestó. EFE