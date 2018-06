Han pasado cuatro días desde que España y Portugal le regalaran el primer partidazo del Mundial Rusia 2018 al mundo. Aquel 3-3 se saldó con un golazo de tiro libre de Cristiano Ronaldo , quien se robó el show con un 'hat trick', el tercero de un portugués en una Copa del Mundo, luego de Eusebio y Pedro Pauleta.

Para los antimadridistas y 'culés', la cosa es clara: ahora odian más al luso. Sin embargo, para los hinchas merengues y, peor aun, para sus compañeros en el Real Madrid, la situación es difícil. No saben si felicitarlo o renegar. Uno a uno han ido dando su opinión, e Isco se ha puesto 'radical': dejará de dirigirle la palabra.



"A Cristiano Ronaldo ni palabra. Ya no le hablo más después de lo del otro día (su 'hat trick'), no se lo merece" , señaló Isco , entre risas, en el programa El Larguero. "No tiene un porcentaje muy alto en los tiros libres, pero siestá en su día, no hay cómo pararlo. Los dos goles que había hecho le dieron confianza" , añadió.

Goleador del Mundial Rusia 2018 con tres goles, junto al ruso Denis Cheryshev, su excompañero en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo buscará que sus goles en los mundiales no queden en seis, el martes frente a Marruecos (7:00 am, hora peruana).

Por su parte, Isco intentará controlar los tiempos del partido que España tiene ante Irán, el mismo martes (1:00 pm, hora peruana). Tras el empate, España y Portugal pelearán por el primer lugar del Grupo B a base de goles: el que llene más la canasta, se lo lleva.