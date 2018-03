La pelea por ser el '9' de la Selección de España está más dura que nunca. Si bien la lucha está entre Morata, Diego Costa, Iago Aspas y Rodrigo, hay otros cracks que aún no se resignan a ser llamados para los próximos amistosos y así también pasar el 'casting' camino a Rusia. Uno de ellos es Nolito , quien sorprendió con su respuesta sobre por qué no está en 'La Roja'.

El delantero del Sevilla, en entrevista con el programa 'El Transistor', aseguró que "siendo realista, tienes más ventaja si juegas en el Madrid o en el Barça" para llegar a la selección.



"En mi carrera apenas he ido a la selección, sólo en la Eurocopa, pero ya se verá qué puede pasar en el futuro. Sólo puedo desearle lo mejor a mis compañeros, yo animaré desde casa. En la primera convocatoria de Lopetegui sí fui y creo que en alguna más, pero en el City no me fueron bien las cosas y en el Sevilla no me están saliendo las cosas como quería", explicó el delantero de 31 años.

Nolito, además, viene siendo cuestionado por su forma física, una vez más. El atacante respondió sin reparos y apuntó, en tono de broma, que "nos pesamos todos los días y tenemos nuestro endocrino. Nos cuidamos. Muchas veces me veo en la tele y veo el culito y tal, pero me peso y estoy bien, estoy fino".