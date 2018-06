Un gran gesto que las cámaras no dudaron en grabar. Piqué ayudó a un pájaro a alzar vuelo en el Kazán Arena a minutos de jugarse el partido entre España con Irán . El ave no podía hacerlo por su propia cuenta, por lo que el zaguero catalán la cargó en sus manos y la ayudó a poder irse del césped de juego. El hecho se convirtió en viral a los pocos minutos.



España , dueña absoluta de la pelota, e Irán , que resiste amurallado, empataron en el primer tiempo, en la segunda fecha del Grupo B del Mundial de Rusia 2018 .



Comandado por la habilidad de Isco , España se hizo de la pelota apenas sonó el pitazo inicial imponiendo su ritmo en un Kazán Arena que rugía con casi 45.000 espectadores.



No iba a ser extraño que la 'Roja' inclinara la cancha y llevara el control del juego con buena movilidad de sus jugadores y toque en corto, como tampoco que Irán cerrara filas atrás hasta con ocho hombres para proteger su arco.



Así transcurrieron los primeros 45 minutos, con posesión total de España pero sin situaciones de gol claras, mientras que los persas resistían valientemente pero olvidándose por completo de David De Gea.

Piqué hizo volar a un pájaro. (Autor: FIFA / Fuente: TV Pública)