Vicente del Bosque , exseleccionador de España, señaló este lunes que la marcha de Julen Lopetegui fue "dolorosa", pero que mira "con optimismo" al equipo, ya que tanto el nuevo técnico, Fernando Hierro, como Albert Celades "son gente preparada y de la casa".



"Se han producido una serie de hechos que no esperábamos, y ha sido un dolor que se fuera Julen, sobre todo para los que tenemos amistad con él. Pero tenían la solución en casa, estaba Fernando Hierro que ha sido un hombre importante en estos años en la selección, y también Celades. Hay que mirar con optimismo porque no son principiantes", explicó Del Bosque .



El salmantino, que hizo estas afirmaciones durante su asistencia al fallo de los premios "Laurbær Deporte y Vida Sana", destacó que Hierro ha sido "un hombre importante" en los éxitos logrados por el combinado nacional en los últimos años.



"No ha estado en primera línea de fuego, pero siempre ha estado ahí, y desde su conocimiento y capacidad colaborará para que el equipo consiga su objetivo", comentó Del Bosque .



El exseleccionador no quiso valorar la decisión de Julen Lopetegui de fichar por el Real Madrid y prefirió limitarse a comentar la situación del equipo español en la cita mundialista. EFE