España vs. Portugal EN VIVO juegan este viernes (1 p.m. hora peruana) por la fecha 1 del Grupo B del Mundial Rusia 2018 . Con Cristiano Ronaldo y una crisis sin precedentes en la ‘Furia Roja’ a las puertas del torneo, que desató la destitución de Julen Lopetegui y el nombramiento de Fernando Hierro, que debuta después de una vorágine de 20 horas.



No es el mejor momento para encarar un duelo de tan alto nivel, además el primero en una cita en la que la ambición de la 'Roja' sólo le permite aspirar a lo máximo en Rusia 2018 ; un partido clave en cada gran competición que admite margen de error, sí, pero que también condiciona y presiona para los otros dos restantes choques



Entre todas esas circunstancias, después de dos días en los que se hablado poco o nada del partido de Portugal , de apenas dos sesiones al frente del equipo, con miembros del nuevo cuerpo técnico llegados a última hora y con la convulsión de todo lo sucedido, aparece el estreno mundialista en el estadio Fisht de Sochi.



Un choque contra el actual campeón de Europa, que conquistó el torneo continental contra pronóstico en Francia 2016; contra un buen grupo de jugadores y, sobre todo, contra Cristiano Ronaldo, un goleador enorme, voraz, que lidera sin ninguna discusión al conjunto luso y que reta a España en un pulso previsible por el liderato.



El objetivo de España apunta a lo más alto. Ni siquiera la destitución de Lopetegui rebaja las pretensiones de la 'Roja' en Rusia 2018. "Si no estuviese convencido de que podemos hacer un gran Mundial no estaría aquí", anunció Hierro durante su presentación, en una contrarreloj para la preparación del partido frente a Portugal.



No habrá cambios, ni mucho menos revoluciones, en su debut en el cargo. Ni hay tiempo ni cree que sea necesario. "Lo que no se puede tocar en dos días es lo que lleva dos años de trabajo", advierte el nuevo seleccionador, que seguirá la línea de Lopetegui, con el que ha trabajado los últimos siete meses como director deportivo.



Pero, a la vez, con el indudable talento del equipo y con la condición de invicto en todo el trayecto de dos años y 20 partidos (14 triunfos y seis empates) desde su eliminación de los octavos de final de la Eurocopa de Francia 2016, que supuso el fin de la era Del Bosque y el inicio de la de Lopetegui, hasta el Mundial 2018 .