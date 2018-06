España vs. Portugal disputan el duelo más esperado de la primera fecha del Mundial Rusia 2018 . Incluso por encima del cotejo inaugural. La siempre favorita 'Furia Roja' se mide ante la vigente campeona de Europa, la selección lusa, con un Cristiano Ronaldo que llega 'on fire' tras levantar otra 'Orejona' con el Real Madrid, aunque con un futuro incierto en el club blanco. El encuentro se jugará en el Estadio Olímpico de Sochi desde la 1:00 p.m. (hora peruana).

PAÍS HORA CANAL Perú 1:00 p.m. Latina México 1:00 p.m Televisa/TV Azteca Colombia 1:00 p.m. Caracol Chile 3:00 p.m. Canal 13 Argentina 3:00 p.m. TyC Sports Brasil 3:00 p.m. Globo Portugal 7:00 p.m. RTP España 8:00 p.m. Telecinco/Cuatro/beMad

España llega con algunas dudas al estreno mundialista debido a los últimos amistosos que disputó: empate ante Suiza y victoria por la mínima ante Túnez, sumado a un juego que no ha terminado por convencer ni a los hinchas ni a la prensa española.



La gran duda para el técnico Julen Lopetegui es Dani Carvajal, quien sigue sin entrenarse con sus compañeros y completando en solitario el plan de recuperación de su lesión muscular.



"Cuando llegue el viernes no valdrá nada si hemos perdido estos dos últimos partidos, si hemos ganado o empatado, si ganas a Portugal todo cambia y a los amistosos estos no le daríamos más importancia", dijo Iago Aspas, este domingo, en rueda de prensa.

Portugal , por su parte, también ya se encuentra en Rusia, en Kratovo, al sudeste de Moscú, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, donde el domingo realizó su primera práctica. Los 23 jugadores del combinado dirigido por Fernando Santos participaron en una sesión de entrenamiento abierto al público de 90 minutos celebrada bajo una ligera llovizna y temperaturas frías que rondan los 10 grados Celsius.



Cristiano, cuyo futuro en el Real Madrid está en el aire, comenzó nervioso, e incluso durante el partidillo pateó el balón por encima de las gradas tras cometer un fallo en un control. Solo asomó alguna sonrisa cuando marcó un par de goles.



La selección lusa disputará su quinto mundial consecutivo (el país acumula siete apariciones en total) y espera tener una participación mucho más exitosa que la de 2014, cuando cayó eliminada en la fase de grupos.



Su mejor resultado histórico continúa siendo el tercer puesto logrado en 1966.