El portero Igor Akinfeev , héroe de la clasificación de Rusia a cuartos de final de su Copa del Mundo al detener dos penales en la definición desde los doce pasos contra España (4-3 tras 1-1), este domingo en Moscú, afirmó que apostaron a los penaltis para buscar el pase.



"Esperábamos la definición por penales", comentó Akinfeev, elegido mejor jugador del partido en el estadio moscovita de Luzhniki.



"Estamos haciendo una Copa del Mundo fantástica. No solamente para nuestros hinchas, sino también para los aficionados de otros países que sienten este ambiente y comprenden que los rusos saben realmente jugar al fútbol", añadió el guardameta del CSKA de Moscú.



Pese a ser el gran protagonista de la definición del partido, el jugador de 32 años prefirió subrayar el mérito del equipo sobre el individual.



"No creo que yo fuera el hombre del partido, sino el equipo y los aficionados", apuntó en una breve declaración, antes de ir al control antidopaje.



"Fue un partido muy bonito, aunque no jugamos como queríamos ya que España no nos dejó atacar todo lo que queríamos", concluyó el portero.